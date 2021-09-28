vi̇deo haber | emniyet, dolandırıcılara engel oldu!

Emniyet, dolandırıcılara engel oldu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, Suriye uyruklu bir kişiyi 17 bin 400 TL dolandırmasına engel oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiden, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin müştekinin kimliğinin terör örgütlerinin eline geçtiğini terör örgütü mensuplarının yakalanması için evinde bulunan altınları bozdurarak daha sonra belirtecekleri yere getirmelerini” istediği bilgisine ulaştı. Evinde bulunan 17 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyalarını kuyumcuda bozduran ve şüphelilerin istediği yere götürmeye çalışan müştekinin telefonla iletişimi kesilerek, dolandırıcılık olayı engellendi.

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olarak ihbar üzerine Dabakhane Mahallesi Eski Şire Pazarı civarında yapılan çalışmada elinde para olan Suriye uyruklu bir kişiye ulaşılmış yapılan mülakatta kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin “müştekinin kimliğinin terör örgütlerinin eline geçtiğini terör örgütü mensuplarının yakalanması için evinde bulunan altınları bozdurarak daha sonra belirtecekleri yere getirmesini söylemeleri” üzerine evinde bulunan 17 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurduğunu ve bu parayı kendisini yönlendiren şüphelerin istediği yere götürmek üzere olduğunu beyan etmesi üzerine müştekinin telefonla iletişimi kesilmiş ve mağduriyeti engellenmiş konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.” (Haber Merkezi)