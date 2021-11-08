Emniyet, araması olan 52 kişiyi yakaladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, kentin huzur ve güvenliğinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; araması olan 52 zanlı yakalanırken, iki hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmada, ‘haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen’ 52 zanlı yakalanarak, adli mercilere teslim edildi.

Başharık Mahallesi’nde bir araçtan 50 bin TL çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda daha önce olayı gerçekleştiren iki şüpheliden biri, 1 cep telefonu, 1 kol saati, 1 çakmak ve 982 TL ile yakalanmıştı. Olayın firari diğer şüphelisi de çalmış olduğu 28 bin TL ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Aslanbey Mahallesi’nde iki ayrı ikametten 2 altın küpe, 2 çeyrek altın ve toplamda 40 gram ağırlığında 2 bileziğin çalınması ile ilgili olarak güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. (Haber Merkezi)