Emlakçılar kiraların düşeceğine inanmıyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasanın devreye girmesiyle birlikte kira fiyatlarında bir düşüş olacak mı? sorusunun cevabı merak edilirken, Malatyalı emlakçılar kira fiyatlarının düşeceğine inanmıyorlar. Ev sahiplerinin “Paran varsa otur; yoksa çık!” dediklerini hatırlatan emlakçılar, şu anda ev kiralarının 2 bin 500 ila 3 bin 500 TL arasında olduğunu söylediler.

Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasa devreye girdi ancak bu yasanın geçerliliği ve yürütülmesinde durum ne olacak? Ev sahipleri yüzde 25’lik sınırlamaya uyacak mı? Şu an bile fahiş fiyatlara kiraya verilen evlerin kirasında bir düşüş yaşanacak mı? Bu soruları Malatya’da hizmet veren emlakçılara sorduk. BUSABAH gazetesine konuşan emlakçılar önemli açıklamalarda bulundular.

Şu anda kiralık ev bulunmadığını dile getiren Mehmet Tekgöz isimli emlakçı, bulunan evlerin de kirasının 2 bin 500 ila 3 bin 500 TL arasında olduğunu söyledi.

“HER ŞEYDE FİYAT ARTTI”

“Semtine göre kiralar 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor” diyen Tekgöz, “Kiralarda düşüş olacağını tahmin etmiyorum. Şu an zaten her şeyde fiyat artmış durumda. fiyatı artan bir malın da fiyatının düşeceğini tahmin etmiyorum. Maliyet yükselince mecburen fiyatlarda yükseliyor. Devlet tarafından yüzde 25 zam sınırı getirildi ama ev sahiplerinin bu yasaya uygun hareket edeceğini düşünmüyorum. Ev sahipleri kira bedelini kendince belirliyor, kararı vatandaşa bırakıyor. ‘Paran varsa otur yoksa çık’ diyorlar. Temennimiz bu yasanın geçerliliğinin olması ve ekonominin düzelmesi. Hepimiz ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Çok kapatan var. Artık ekonomi ne zaman düzelir ki mümkün değil fiyatlar düşmez tahmin etmiyorum. Temennimiz iyiye gidelim artık, karamsa olmakta istemiyoruz ama hayat zorluyor. Bazı yapılmayan şeyler var” şeklinde konuştu.

“BAYAĞI BİR SIKINTI VAR”

Ev ve kira fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Hüseyin Esenyel isimli emlakçı da, şunları kaydetti:

“Ev fiyatları çok pahalı. Şu an satılık ev bulmakta zorlanıyoruz. Müşteri de yok ama satılık ev de yok. Kiralarda bir düşüş olacağına inanmıyorum. Ev fiyatları ve kiralardaki aşırı yükseklik insanları zor duruma sokuyor. Şu an kiralık ev arayanlar hep mağdur. Çünkü asgari ücretle çalışan birisi aylık ortalama 2 bin-2 bin 500 TL kira verse, geçinmesi mümkün değil. Özellikle bir de okul sezonu başlıyor. Bazı ev sahipleri ‘ben evimi öğrenciye kiraya vermem’ diyor. Bazıları da evini öğrencilere kiraya veriyorlar ama fiyatı çok yüksek tutuyorlar. Bayağı bir sıkıntı var. Şu an kira ve ev fiyatlarında bir gerileme olacağına pek ihtimal vermiyorum. Belli bir süre durgunluk olabilir ama 600 liralık ev 400 liraya düşecek gibi bir beklentim yok. Ev sahibi sıkışmış olur, sıkıntıya düşer, ihtiyacı olur o zaman 600 liralık evi 500’e ya da 400’e verir. Sadece biz bunu televizyonda duyduk ama genelde hiç görmedik, duymadık. Yüzde 25 diye bir şey yok yüzde 60’ler 70’ler ve hatta yüzde 100’lere varan kira artışları var. Ortalaması yüzde 50 ile 70 arasında oynuyor. Peki diyelim yüzde 25 belirlendi ama ev sahibi bu yüzdenin üstünde bir artış yaptı bu durumda ev sahibine nasıl bir yaptırım uygulanacak?”