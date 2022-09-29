DOLAR

18,4988$% -0.15

EURO

18,2052% 0.88

GRAM ALTIN

986,21%-0,11

ÇEYREK ALTIN

1.614,00%-0,84

TAM ALTIN

6.440,00%-0,82

BİTCOİN

358202฿%-0.67342

İmsak Vakti a 04:50
Malatya AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Emlakçıda alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Emlakçıda alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Emlakçıda alacak verecek kavgası: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Emlakçıda alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya bir emlakçıda iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S.’nin Özgür sokak içerisinde bulunan emlak dükkanına gelen M.B. ile K.S. arasında alacak verecek meselesi yüzünde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B. tarafından açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan K.S. yaralandı. Olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay yerinde ekipler bir adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.(İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

MTSO seçimlerinde olağanüstü önlem alınacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.