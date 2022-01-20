DOLAR

13,4837$%0.4

EURO

15,3453%0.47

STERLİN

18,4254£%0.54

GRAM ALTIN

795,89%0,03

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%0,00

BİTCOİN

565975฿%-0.4956

Öğle Vakti a 12:43
Malatya AÇIK -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Emirdağ’da jandarmadan işçi servislerine denetim

Emirdağ’da jandarmadan işçi servislerine denetim

emirdağ’da jandarmadan işçi servislerine denetim
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde işçi servislerine yönelik jandarma tarafından denetim yapıldı.

Emirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan işçi servislerinde yolcu sayıları ile birlikte korona tedbirleri ve belge kontrolü yapıldı. Denetimlerde durdurulan 18 servis aracından kurallara uymayan bir sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan dolayı bin 823 TL para cezası kesildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şehirlerarası hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.