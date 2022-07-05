Emine Asya’nın yaşam savaşı devam ediyor

ÇİĞDEM ERHAN

SMA Tip-1 ölümcül kas hastası olan 13 aylık Emine Asya bebek, solunum makinesine bağlı yaşam savaşı veriyor. 3 aylık iken SMA Tip-1 teşhisi konulan Emine Asya’nın durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Baba Aziz Kaya, kızı Emine Asya’nın sağlığına kavuşabilmesi için 1 milyon 877 bin dolara ihtiyaçları olduğunu ve gerekli meblağı toparlayabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

SMA hastaları hayata tutunmak için yardımseverlerin desteğine muhtaç. 13 aylık Emine Asya’da bunlardan sadece biri. 3 aylık iken SMA Tip-1 teşhisi konulan Emine Asya bebek, 2 yaşından önce yurt dışındaki ilaca alabilmek için valilik onaylı kampanyasının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Asya bebeğin babası Aziz Kaya, kızının bu savaşı kazanabilmesi için hayırseverlerin bağışlarına ihtiyacı olduğunu dile getirerek yardım çağrısında bulundu.

SMA’nın son evresinde olduğu için Emine Asya’nın ağır sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Baba Aziz Kaya, kampanyanın bir an önce tamamlanması gerektiğini aksi takdirde Emine Asya için umutların tükeneceğini söyledi.

“KAMPANYAMIZ YÜZDE 21 OLDU”

Baba Aziz Kaya, Mart ayında Valilik onaylı başlattıkları kampanya hakkında bilgiler vererek, “Baba Aziz Kaya, kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Mart ayında başlattığımız kayman şu anda yüzde 21 oldu. Kampanya süresince şehir merkezinin farklı noktalarında stant açtık, afişler hazırlayıp dağıtıyoruz. Gönüllülerimiz var. Kızım için hem biz hem de gönüllülerimiz canla başla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu an 13 aylık olan kızımın 2 yaşına gelmeden önce yurt dışındaki ilacını alması gerekiyor” dedi.

“GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYOR”

Emine Asya’nın 2 yaşından önce yurt dışındaki ilacı alması gerektiğini aktaran Baba Aziz Kaya, “Kızım 13 aylık ve 2 yaşına gelmeden yurt dışındaki ilacı alması gerekiyor. Tedavi olabilmesi için 1 milyon 877 bin dolara ihtiyacımız var. Bu paranın biran evvel toparlanması ve kızımın yurt dışındaki ilacı alması gerekiyor. Kızımın küçük bedeni kocaman bir savaşın içine girdi. Her geçen gün Emine Asya’nın sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor, gözlerimin önünde eriyor. Dayanamıyorum artık kızımı böyle görmeye. Ne olur kızımın sesini duyun daha çok küçük ama çektiği ağrılar, zorluklar bedenine ağır geliyor. Kızıma yardım edin ne olur. Cihaza bağlı nefes alabiliyor. Kızım hastalığın son evresinde. İleri evrede olan çocukların 2 yaşından önce ilaca ulaşması gerekiyor çünkü 2 yaşına kadar etlisi yüzde 97 ise 2 yaşını geçen çocuklarda bu ilacın etkisi yüzde 80 ila yüzde 50 arasında olabiliyor. Çok kişinin az desteğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“BİZE UMUT OLUN”

Son olarak hayırseverlere seslenen Baba Kaya, “Kızımın yaşaması için bize umut olun. Kampanyaya bağışlayacağınız 1 liralara 5 lirada dahi ihtiyacımız var. Tedavi olabilmesi için 1 milyon 877 bin dolara ihtiyacımız var. Bir bebek para için gözlerini yummamalı. Soğuk yoğun bakım odalarında değil, anne ve babasının yanında olmalı. Ne olur kızımın yaşaması sizin vereceğiniz bağışlara bağlı. Kızım ölmesin yaşasın” ifadelerini kullandı.

Emine Asya bebeğe yardım etmek isteyen hayırsever vatandaşlar için gerekli İBAN numarası aşağıdaki gibidir.

VALİLİK İZİNLİ İBAN

ZİRAAT BANKASI

ALICI : AZİZ KAYA

TL IBAN : TR140001000183621955945011