Emeklilerin gözü kulağı TÜİK’te

HÜSEYİN KOCAMAN

Asgari ücretin zamlanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün açıklanması beklenen enflasyon verilerinde. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve memur ve emeklisinin maaşlarına yansıtılacak.

Emekliler ise açıklanacak olan enflasyon verilerini çok merak ediyorlar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verilerini sabırsızlıkla bekleyen emekliler, yüzde 40 oranında zammın garanti olduğunu ifade ederek, bu zammın daha fazla verilmesini talep ediyorlar.

“EV, KİRA, GIDA FİYATLARI ÇOK FAZLA”

Verilecek zam oranının dolgun olmasını isteyen emekliler, “Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte market etiketlerinin de değiştiği ifade ediliyor. Atılan taşın istenilen kadar kurbağayı ürkütmesini istiyoruz. Verilen zam fiyat artışları karşısında erimemeli. Ev, kira, gıda fiyatları çok fazla. Kurbanlık fiyatları çok pahalı. Bizler daha yaşanılabilir bir hayat istiyoruz. Bu için de dolgun bir maaş. Bu anlamda TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri çok önemli. umarım hakkımızda hayırlısı olur” diye konuştular.