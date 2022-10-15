“Emeklilerimiz hak ettiği değeri bizim iktidarımız döneminde gördü”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti döneminde emeklilerin çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, “Emeklilerimiz hak ettiği değeri AK Parti iktidarları döneminde gördü” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP tarafından verilen meclis araştırmasına karşı AK Parti grubu adına söz aldı.

AK Parti iktidara geldiği ilk günden bu yana toplumun tüm kesimlerinin refah düzeyinin artması adına çok önemli kazanımları hayata geçirdiğini dile getiren Çakır, “Bu kesimlerin en başında gelenlerden birisi ise daima emeklilerimiz olmuştur. AK Parti iktidarlarından önce maaş kuyruklarında bin bir meşakkat çeken, hastane sıralarında, ilaç kuyruklarında zelil edilen değerli büyüklerimizin hak ettiği saygıyı ve hürmeti görmeleri için çok önemli adımlar atıldı ve hamdolsun ki, artık ülkemize yakışmayan o sahneler artık çok geride kaldı. AK Partimizden önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki makas yapılan düzenlemelerle ciddi oranda daraltıldı.İşçi, memur emeklisi ayrımına AK Parti iktidarlarımız döneminde son verildi. Sosyal Güvenlik alanında yapılan reformlar ile SSK, Bağ-KUR ve Emekli Sandığı gibi farklı kategorilerde değerlendirilen emeklilerimiz SGK çatısı altında birleştirilerek farklılıklara son verildi. Emekli olduktan sonra kendi işlerini yapan, çalışmaya devam etmek isteyen büyüklerimizin maaşlarından kesilen yüzde 10 oranındaki sosyal destek primi kaldırıldı. Daha önce sadece emekli oldukları kurumlara göre hastanelere gidebilen büyüklerimizin bu çilesine de son verildi. Üniversite hastaneleri ve özel hastanelere sevksiz başvuru olanağı getirildi. Sağlık Karnesi çilesine son verildi. İlaç alımları kolaylaştırıldı, evde bakım hizmeti gibi dünya standartlarında uygulamalar hayata geçirildi. KEY geri ödemelerinden faydalanmaları sağlandı. Yine emeklilerimize büyük sıkıntı yaşatan ‘fişle geri ödeme’ uygulaması kaldırılarak ek ödeme yapılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşımın ilk defa AK Parti tarafından hayata geçirildiğini belirten Çakır, “Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki defa ikramiye verilmesi ve banka promosyonu hakkı da iktidarlarımız döneminde emeklilerimize dair getirilen yüzlerce kazanımdan sadece iki tanesi. 2000 yılından önce emekli olan büyüklerimizin intibak sorunları AK Partimiz tarafından çözüldü. Emeklilerimize çok düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı getirildi. 65 yaş aylığı sembolik olan rakamlardan kurtarılarak önemli artışlar yapıldı ve 3 aylık periyotlarla hesaplara yatırılmaya başlandı. Daha önce 3 ila 6 ay arasında süren emekli aylığı bağlama süresi 15-20 günlük bir süreye indirildi. Prim borçları olduğu için emekli olmayan büyüklerimizin borçlarında indirime gidildi ve Ziraat Bankası ile yapılan protokolle bu durumda olanların borçlarının ödenmesinde kolaylıklar sağlanarak emekli olmaları sağlandı. Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programlarına devlet desteği verildi. Çalışmaya devam eden malullerin maluliyet aylığı kesilmeyerek iki aylığı birden alma ve sonraki çalışmalarından dolayı emekli olabilme imkanı getirildi. Ev hanımları için, hiç dış istihdama katılmadan emekli olma imkanı getirildi. En az 25 yıl evli kalan ve 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanındı. Tüm bu kazanımlar ortadayken, emeklilerimizin yaşam standartını ve refah düzeyini düşüren yüzlerce engel ortadan kaldırılmış iken bizler için çok kıymetli olan büyüklerimiz üzerinden popülizme yönelik gündem çabaları kabul edilemez. AK Partimiz döneminde emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına göz atıldığında ne kadar büyük bir iyileştirme yapıldığını herkesin görmesi mümkündür. Tabi ki değerli büyüklerimize ne kadar imkan sağlasak azdır ancak belki de yarısını bile sayamadığım bunca kazanım ortadayken, bunları görmezden gelerek, yok sayarak konuyu ele almak asla doğru bir durum değildir. 2022 yılı başında yapılan dönemsel periyodik zam dışında, Haziran ayında da yapılan zam ile emeklilerimizin küresel ekonomik daralmanın ülkemizde de yaşanan yansımalarından en az şekilde etkilenmesi için gereken adımlar atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdelediği gibi yıl sonunda, 2023 yılı başında yapılacak kayda değer iyileştirmeler ve zamlarla toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de ekonomik durumlarının daha da iyileştirilmesi sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumumuzun her kesiminin ve ülkemizin refah seviyesini arttırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. (Bülten)