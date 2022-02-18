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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Samsun’da evinde ölü bulunan emekli öğretmenin yapılan ilk incelemesinde ’alkol zehirlenmesi’ şüphesi öne çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki apartmanın 1. katında yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Koca, evinde hareketsiz halde bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri emekli öğretmen olduğu öğrenilen Koca’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Gelen cenaze aracıyla Koca’nın naaşı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde alkol yapımında kullanılan malzemelerin bulunması dolayısıyla İbrahim Koca’nın alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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