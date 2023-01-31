EMEKLER BOŞUNA GİTMESİN

Çoğu Malatyalının (buna bende dahilim) umudunu yitirip dilek ağacına çaput bağladığı teze Malatya’ya sanki can geldi.

Geçen hafta Adana deplasmanında samanlıkta iğne bulan ekibimiz bu hafta söküklerini dikmeye başladı.

Büyütülecek başarılar

Takım olarak önemli işler yapıyorlar. Eksik kadroya rağmen sahaya çıkan gençler deneyimsiz olsalar da uyumlu bir görüntü vermesi, ekonomik sorunlar devam etse de oyuncuların sahadaki hırsı güçlü rakiplerden ciddi puanlar alınması büyütülecek başarılar.

Babalarının hayrına yapmıyorlar ama sonuçta bizim gibi sevinip bizim gibi üzülüyorlar…

Lider Eyüpspor karşısında bunu açık bir şekilde gördük. Gol atınca bütün oyuncuların sevincini son dakika da 4’ncü hakeme saati ile koşup bir amigo gibi taraftarı coşturan Yılmaz hocanın çırpınışlarını…

Bunların hepsi bir emek bu emekler boşa gitmesin. Sayın valim, büyükşehir belediye başkanım emniyet müdürüm seferber olmuş…

Daha ne olsun…

Kim ne söz verdiyse yerine getirsin!

Mevcut yönetim kulüpten alacağı olan oyuncuların dosyalarını çözüme kavuşturmak için girişimlere başlasın…

Ülke hatta dünya genelinde isim yapmış Malatyalı iş adamlarına protokol seviyesinde ziyaretler yapılsın ve yardımdan çok çözüme yönelik projeler üretilsin..

Adım atılmadan başarı gelmez…

Eyüp maçına dair

Kazandık ama hakem berbat bir maç yönetti.

Takdir hakkını daha çok rakip lehine kullandı.

Takım olarak iyiydik ama Abdulsamed, Ogün, Cengizhan, Donsah ve Arda çok iyiydi…

Rize maçında takıma başarılar diliyorum…