Emekçilerden, ‘Bende Varım, Ya Siz?’ Kampanyası

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Ölümcül bir hastalık olan SMA’nın (kas hastalığı) tedavisi Türkiye’de henüz yapılmıyor. Oldukça yüksek miktarda olan tedavi masraflarını karşılayabilen hastalar yurt dışında tedavi olurken; diğerleri de sessizce ölümü bekliyor.

SMA’lı hastaların tedavi masrafını Sağlık Bakanlığı’nın karşılaması için sürekli kampanya üstüne kampanya yürütülüyor. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız SMA hastalığı özellikle bebekler üzerinde ölümcül sonuçlara neden oluyor. Bebeklerin gelişimleriyle birlikte belirti veren SMA’nın Türkiye’de ki mevcut ilaçları sadece hastalığın ilerlemesini engelliyor. Türkiye’de aradığı tedaviyi bulamayan aileler mecburen yurt dışına gitmek durumunda kalıyor.

Malatya’dan SMA tip 1 tanısı konulan Eyüp Çınar Altuntaş’tan sonra şimdi de Destan Duru Evren tedavisi için gerekli olan 18 milyonun toplanmasını bekliyor. Hayırseverlerin tek yürek olduğu yardım kampanyasının ardından tedavi için yurt dışına giden Çınar bebekten artık güzel haberler gelmeye başladı. Çınar bebekten sonra Malatya’dan Destan Duru Evren ve Talha Çınar Tınaztepe’de tedavi için yurt dışına gitmeyi bekliyor.

SIRADA DESTAN VAR

Şu günlerde yine SMA tip 2 tanısı konulan Malatyalı 18 aylık Destan Duru Evren’in valilik onaylı yardım kampanyası devam ediyor. Kampanyanın istenilen hızda gitmediğini söyleyen Evren ailesine tütün çiftçileri ‘Ben de Varım ‘ destek videosu çekip ‘Ya Siz?’ sorusunu tüm herkese yönlendirdiler. Tütün işçileri bir taraftan tarladan tütün hasat ederken bir taraftan da Destan’a ses olmaya çalıştılar.

Tütün tarlasında tarım işçilerinin çalışırken çektikleri videonun yanı sıra Evren ailesine bir destekte fabrikada çalışan işçilerden geldi. Onlarda, Destan Duru Evren için ‘Ben de varım’ derken ‘Ya Siz?’ sorusunu başta siyasi isimler olmak üzere tüm STK’lara, kurum, kuruluşlara yöneltti.

CEVDET BAĞCA BU SEFER DESTAN İÇİN SÖYLEYECEK

Öte yandan zamana karşı yenilmek istemeyen Destan Duru için başta Doğanşehir olmak üzere Malatya’da da birbirinden farklı etkinliklerle yardım kampanyası yürütülüyor. Bu etkinliklerden biri de Cevdet Bağca Konseri. Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Cevdet Bağca’nın, SMA tip 2 hastası Destan Duru Evren için vereceği konsere tüm Malatyalılar davetli. 3 Ekim’de Doğanşehir’de 14.30’da yapılacak konserin bilet ücretleri ise 50 TL.

Valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında yapılan diğer bir çalışma ise çocuklar için hazırlanıyor. Doğanşehir Belediye Düğün Salonu’nda, 3 Ekim 14.30’da Nasreddin Hoca ve Eşeği gösterisi yapılacak. Ayrıca hafta boyunca Hükümet Konağı önünde de Destan Duru için kermes düzenlenecek.

Konser, tiyatro, kermes etkinliklerinin yanı sırada Destan’a nefes olmaya çalışan gönüllüler başta ilçe merkezi olmak üzere köylere gidip kapı kapı herkesi yardımsever olmaya davet ediyorlar.

Destan Duru Evren’in valilik onaylı yardım kampanya bilgileri ise şöyle:

Onaylı IBAN/Halkbank IBAN:

TR52 0001 2001 4290 0001 1048 02 TL

TR53 00012001 4290 0037 0000 22 GBP

TR94 0001 2001 4290 0023 0009 23 USD

TR23 0001 2001 4290 0035 0007 13 EURO

ALICI ZARİFE KILIÇ EVREN (ANNE)