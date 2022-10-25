“Emanet Ekmek” projesi büyümeye devam ediyor

Fırın sayısı 132’ye yükseldi

“Emanet Ekmek” projesine destek sunan fırın sayısının 132’ye çıkardığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ sloganıyla yürütülen projemiz, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü görevi üstlenmektedir” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden ‘Emanet Ekmek’ projesine katkı sunan fırın sayısı 132’e yükseldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla yürütülen projeye destek sunan Bostanbaşı Mahallesi Filistin Sokak’taki bir fırını ziyaret ederek fırın sahiplerine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesinin ‘sosyal belediyecilik’ hizmetlerinde büyük bir başarı yakaladığını dile getiren Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, veren el ile alan elin belli olmaması gerektiğini söyledi.

“HAYIRSEVERLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZ”

Şahin, “Projeye destek sunan tüm fırınlarımız gibi Furkanlar Pide Fırınına da teşekkür ediyorum. Fırınımıza dijital bir gösterge yerleştirildi. Hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Sosyal belediyecilikte güzel çalışmalar yapan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“SOSYAL YARDIMLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Daha sonra söz alan ve ‘İyilik Askıda Kalmasın’ sloganıyla fırında ekmek alan vatandaşların emanete ekmek bırakabilmesi için dijital bir platform oluşturulduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları kaydetti:

“Halka hizmeti, Hakk’a hizmet’ anlayışı çerçevesinde ekonomik durumu yeterli olmayan ailelere ve kimsesiz vatandaşlara sosyal yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vaziyeti gören projelerimiz arasında yer alan ‘Emanet Ekmek’ projemize destek sunan fırın sayımızı 132’e çıkardık. Başladığı günden beri çok yoğun ilgi gören projeye destek sunan hayırseverlerimiz, fırından ekmek alırken istediği kadar ekmeği bağışlıyor ve ekmek sayısı da dijital göstergeye yansıtılıyor. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizde bağışlanan ekmeklerden temin edebiliyor. ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ sloganıyla yürütülen projemiz, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü görevi üstlenmektedir. Bostanbaşı Mahalle’miz ile TOKİ Konutları ve Yakınca’ya bağlantıyı sağlayan kesişme noktasında hizmet veren Furkanlar Pide Fırınımızın sahipleri de bu projede yer almak için bize başvurdular, ekiplerimizde dijital göstergeyi fırına yerleştirdiler. Fırın sahiplerimize ve çalışanlarımıza gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizdeki bu birlik ve beraberlik tablosu, dayanışma ve paylaşma ruhu bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Bizler hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyiz. Bu projeye destek sunan bütün hayırseverlerimize ve fırın sahiplerimize de bir kez daha saygı ve şükranlarımı iletiyorum.” (Bülten)