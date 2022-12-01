‘Emanet ekmek’ noktası 133’e yükseldi

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla yürütülen ‘Emanet Ekmek’ Projesine destek veren fırın sayısı 133’e yükseldi.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürüne destek sunmak adına Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Emanet Ekmek’ Projesine katkı sunan fırın sayısı her geçen gün artıyor.Cemal Gürsel Mahallesinde faaliyetlerine devam eden Hafsa Pide Fırınının da projeye dâhil olmasıyla birlikte Yeşilyurt’ta ki ‘Emanet Ekmek’ noktası 133’e çıktı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ile birlikte Hafsa Pide Fırınını ziyaret ederek fırın sahibi Ramazan Aksa ile çalışanlara gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı teşekkürlerini sundu.

“BU HÂYRA VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ”

‘Emanet Ekmek’ projesinin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında 2019 yılında başlattığımız ‘Emanet Ekmek’ Projemize destek sunan fırın sayısı, Hafsa Pide Fırınıyla birlikte 133’e yükseldi. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünün üst seviyede olduğu toplumsal hayatımızda ki bu güçlü kültürümüzü hem korumak hem de büyütmek adına hayata geçirdiğimiz bu projemize gösterilen ilgi hepimizi mutlu ediyor. Hayırseverlerimiz ekmek bağışlarını fırınlara teslim ediyorlar, bağışlanan ekmek sayısı dijital göstergelerde yer alıyor, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizde bu ekmeklerden istediği kadar alıyor. ‘İyilik Askıda Kalmasın!’ temalı ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla yürütülen ‘Emanet Ekmek’ projemizdeki temel amaç; veren el ile alan elin belli olmamasıdır. Bizlerde bu hâyra vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Fırın sahiplerimize, çalışanlarımıza ve hayırseverlerimize gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizdeki bu birlik ve beraberlik tablosu bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Projeye dâhil olan Hafsa Pide Fırınımızın sahibi Ramazan Aksa ve çalışanlarına hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi muhafaza etsin inşallah.” diye konuştu.

Fırınının sahibi Ramazan Aksa ise, “Firma olarak bizlerde bu güzel projeye katılmak istedik, başvurumuzu yaptık. Yeşilyurt Belediyesi personelleri de dijital göstergeyi yerleştirdiler. Sayın Başkanımızın bu ziyareti de bizleri mutlu etti. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşacak bu yardımlara aracılık etmek bizleri sevindirmektedir. Yeşilyurt Belediyemize ve Sayın Başkanımıza bu güzel projeden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu. (Bülten)