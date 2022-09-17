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Elle Su Kuyusu Açma Geleneği Devam Ediyor

Elle Su Kuyusu Açma Geleneği Devam Ediyor
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Elle Su Kuyusu Açma Geleneği Devam Ediyor

Malatya’da asırlardır devam eden elle su kuyusu açma geleneği, gelişen teknolojiye rağmen sürdürülüyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Abdulvahap Özçakı, asırlardır devam eden ‘elle su kuyusu’ açma geleneğini sürdürüyor. İlçeye bağlı Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisinde kullanmak için kuyu açtırmaya karar veren Özçakı, gelişen teknolojiye rağmen çalışmaların kazma ve kürekle yapılmasını tercih etti. 22 yıldır geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışmaları yaparak geçimini sağladığını kaydeden Abuzer Barışkan, işlerinin zor olduğunu, altı günlük bir çalışmayla 7 metre derinliğe indiklerini söyledi. Malatya’da geleneksel yöntemlerle kuyu açma çalışması yapan usta sayının parmakla sayılacak kadar az olduğunu da ifade eden Barışkan, ekmek mücadelesi için çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

“Bir Geleneği Sürdürmeye Gayret Ediyoruz”

Ailesine ait yaklaşık üç dönümlük bahçede geleneksel yöntemlerle kuyu açtırdığını belirten Abdullahvahap Özçakı, “Evimin bahçesinde yetiştirdiğim sebzeleri sulamak için eski yöntemle kuyu açtırıyorum. 8 metrede su beklentimiz var. Suyu bulsak da 15 metreye ineceğiz. Kuyuyu sağlam yapmaya gayret ediyorum ki uzun yıllar ayakta kalsın” diye konuştu. (İHA)

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