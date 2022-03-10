ELİNİZE SAĞLIK!

Öncelikle aile bireyi olmaktan dolayı gururunu yaşadığım gazetemiz Busabah’ın 12. yaşının hayırlı olmasını temenni ediyor, bugüne kadar çalışan ve emeği bulunan tüm çalışanları kutluyorum. Daha nice yıllar dileyerek Malatya medyasında öncü konumda olan ailemize muafiyetler diliyorum.

Gelelim asıl konumuza. Adana Demirspor maçında galip gelen Cihat Arslan ve ekibini tebrik ediyorum. Haftalar sonra kazanılan 3 puan tabi ki çok önemli ama Giresunspor’un kazanmasıyla Yeni Malatyaspor’un küme düşmemesi mucizelere kaldı.

Neredeyse 3 sezondur ele güne karşı Malatya’yı rezil eden yönetimin son kurbanı Cihat Arslan oldu. Adem Büyük’e verilen sorumluluğun ardından Alaattin Gülerce hocanın ekibe dahil edilmesi Adem’i çok büyük rahatsız etti.

Yönetimin zaman kazanması için yaptığı bu hamle, takımdaki en tecrübeli ismin dönen dolabı fark etmesi üzerine boşa düştü.

Şark kurnazlığı yapan Adil Gevrek Midyat’a giderken elindeki pirinçten oldu. İnatla görevine devam edeceğinin sinyalini veren Gevrek, yola çıktılarını yolda bulduklarına değişip şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Ama tutar mı? Tabi ki tutmaz. Bugüne kadar her türlü hile hurdalığı deneyen zihniyet göstere göstere borçsuz bir kulübü milyonlarca zarara uğrattı.

Şimdilerde elindeki 3-4 oyuncunun bonservisinden gelecek paraya göz diken Gevrek, nasıl olsa hiçbir siyasinin kendisine gücünün yetmediğini bilerek Yeni Malatyaspor’da birkaç sene daha ekmek yerim diye düşünüyor.

Kimse kimseyi kandırmasın. Bu takım büyük oradan küme düşecek ve Gevrek’in günü kurtarmak için kapısını çaldığı Cihat Arslan’da belki sezon sonunu göremeden takımdan ayrılacak.

Resmi olarak bu takım düştüğü gün her şey o zaman gün yüzüne çıkacak.

Şimdi herkes sus pus, kimse duygusala bağlayıp moral bozmak istemiyor.

Ama ne zaman ki Yeni Malatyaspor’un ismi Süper Lig’de anılmaz işte o zaman ahh vahh dersiniz.

İşte o zaman her şey için çok geç kalındığını göreceksiniz.

Kimse demeden ilk önce ben diyeyim:

Elinize sağlık siyasiler! Geçmiş olsun Malatya’m

Eline sağlık Adil Gevrek!