Eleştirilere özeleştiriyle cevap!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Pendikspor maçında kötü oynadıkları eleştirilerine katılmadığını söyledi. Erken yedikleri golle rakibi açmakta zorlandıklarını kabul eden genç teknik adam, “Rakip teknik direktörün bizi çok beğendiği maçta bizim çok kötü oynadığımızı söylemek çok haklı bir eleştiri olmaz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Tuzlaspor maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde değerlendirmelerde bulunan Hasan Özer, sarı kırmızılı takımın kendi evinde Pendikspor’a karşı 3-0 kaybettiği maçta kötü oynadıkları eleştirilerine cevap verdi. Dokuzuncu dakikada 1-0 mağlup duruma düştükten sonra Pendikspor’un kapandığını ve bu yüzden rakibin savunmasını açmakta zorlandıklarını söyledi.

Maçtan sonra iki takım arasındaki oyuncu profilindeki farkla ilgili yapmış olduğu açıklamaları hatırlatan Hasan Özer, “Bunların çalışmalarını yapmak zorundayız. Rakip teknik direktörün bizi çok beğendiği maçta bizim çok kötü oynadığımızı söylemek çok haklı bir eleştiri olmaz. Tabi ki hatalarımız ve yaptığımız yanlışlar var. Zaman zaman kötü oyun oynayabiliyoruz. Zaman zaman iyi oynadığımız ve kazanamadığımız maçlar var. Pendik güçlü bir rakipti. Erken gelen golden sonra oyunu açmadan pozisyon bulmada sıkıntılar yaşadık. Philip ile yakaladığımız bir pozisyon var. O golü yapabilsek durum 1-1 olsa farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Gayet doğal. Bu haftada Tuzla maçına gideceğiz. Aradaki puan farkını açılmaması için bizim için çok değerli bir maç, deplasmanda daha iyi oynayan bir Malatyaspor var. Deplasmanda daha iyi oynayarak istediğimiz puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maç bizim için final. Her maça çok iyi hazırlanmak zorundayız. Ben oyuncularımın iyi niyetinden ve çalışmalarından son derece memnunum. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Biz de onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Hep beraber bu takımın iyi olması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ZAMAN ZAMAN ZORLANDIĞIMIZ DOĞRUDUR”

İç sahada galip gelememelerinin nedeninin üzerlerinde ki bir baskıdan kaynaklı olup olmadığı konusuna da açıklık getiren Özer, “Hiçbir baskı yok. Göztepe maçında yüzde 60 topla mükemmel oynadığımız bir maç. Ama penaltı kaçırarak kaybettiğimiz maç. Bolu maçında Burak ve Barış olmamasına rağmen iyi bir oyun oynadık. Son dakikalarda yediğimiz golle kaybettiğimiz bir maç. Bu haftada Buğra’nın yokluğu takıma hücum anlamında ciddi sıkıntılar yaşattı. Bu tip eksikler olduğu zaman kısıtlı bir kadromuz olduğundan dolayı zaman zaman zorlandığımız doğrudur. Geçen seneden beri içerde kazanamayan bir takım var. Deplasmanda da kazanamamayı iki maç kazanarak onu bitirdik. Bundan sonra her maç final içerde olur dışarıda olur hiçbir şekilde etkilenmeden elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyarak takımın selameti için her şeyi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“FİKSTÜRDE DE CİDDİ SIKINTILAR VAR”

Tuzlaspor maçı sonrası bay geçirecekleri haftanın takımdaki eksiklerin giderilmesi açısından bir fırsat olduğunu aktaran Hasan Özer, “Çalışma imkanımız olacak. Eksiklerimizi tamamlama açısından önemli bir süreç olacak. Akşam 8’e konulmuş bir maç çok bir zaman bırakmadılar. Maçtan sonra oyuncuların dinlenmesi için önemli bir hafta. Enteresan şekilde hep Cuma günleri oynuyoruz. Bu tabi ki takımı olumsuz şekilde etkiliyor. Fikstürde de ciddi sıkıntılar var. Buna rağmen her türlü zorluklarla mücadele edecek kapasitemiz var” şeklinde konuştu.

Ligin devre arasına denk gelecek haftada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da ifade eden Özer konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu arada hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Kamp programımız Antalya’da gerçekleşecek. Bir haftalık bir kamp sürecimiz olacak. Ondan sonra dönüp Bodrumspor maçının hazırlıkları tamamlayarak devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz maç kazanmak. Tuzla maçında iyi futbol oynamak ve sonuç almak istiyoruz”