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Anasayfa / Asayiş / Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu
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Sinop’un Türkeli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar köy sakinlerini endişelendirdi.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcım çıkaran teller, köy sakinleri tarafından endişeye neden oldu. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Havai fişek misali ses çıkarıp kıvılcımlar saçan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Kıvılcımlar, elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi.

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