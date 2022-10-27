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Elektrik sorunu TBMM’ye taşındı

Elektrik sorunu TBMM’ye taşındı
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Elektrik sorunu TBMM’ye taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, TMBB’deki konuşmasında, köylerdeki yetersiz kalan elektrik şebekesi sorununu gündeme getirdi. Fendoğlu, “Malatya Battalgazi-Üzümlü, Çolakoğlu, Karatepe, Alişar, Boran, Doğanşehir-Erkenek, Küçüklü, Gövdeli, Darende-Yeniköy, Kuluncak-Karaçayır, Sofular, Hekimhan Kozdere köylerimizdeki elektrik şebeke hatlarının eski olması, trafo kapasitelerinin yetersizliği, kapalı devre eksikliği gibi nedenlerle bölgedeki vatandaşlarımız sorun yaşamaktadırlar.” dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, köy gezilerinde vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorun ve talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getirmeye devam ediyor.

“HEMŞEHRİLERİMİZ BİZE İLETTİ”

Fendoğlu, bu kez köylerdeki elektrik şebekesinden dolayı yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Fendoğlu, TBMM’de gündem dışı söz alarak elektrik şebeke hatlarının eski olması, trafo kapasitelerinin yetersizliği, kapalı devre eksikliği gibi nedenlerle yaşanan sorunu dile getirerek, vatandaşların taleplerini çözüm bulmasını istedi. Fendoğlu konuşmasında, “Battalgazi, Doğanşehir, Darende, Kuluncak ve Hekimhanlı hemşerilerimizin bize ilettikleri taleplerini yüce Meclis aracılığıyla iletiyoruz. Bu çerçevede Malatya Battalgazi-Üzümlü, Çolakoğlu, Karatepe, Alişar, Boran, Doğanşehir-Erkenek, Küçüklü, Gövdeli, Darende-Yeniköy, Kuluncak-Karaçayır, Sofular, Hekimhan Kozdere köylerimizdeki elektrik şebeke hatlarının eski olması, trafo kapasitelerinin yetersizliği, kapalı devre eksikliği gibi nedenlerle bölgedeki vatandaşlarımız sorun yaşamaktadırlar. Elektrik projelerinin, 2023 yılı yatırım planına alınarak bir an önce tamamlanması hemşehrilerimizin bize ilettiği talepleridir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

 

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