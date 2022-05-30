Elektrik kesintisine dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisine gidecek. Bu kapsamda elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şunlar:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Hacıhaliloğluçiftliği mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova, Kolköy mahallerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kömüşhan, Bereketli mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel, Zaviye, Şeyh Bayram, Hacı Abdi, Samanlı, Abdulgaffar, Çilesiz, Yavuz Selim, Paşaköşkü, Özalper, Tecde, Merkez Beydağı, Şahnahan, Turgut Özal, İnönü, Ataköy, Yamaç, Karakavak mahallelerine,

Bugün12.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel, Zaviye, Şeyh Bayram, Hacı Abdi, Samanlı, Abdulgaffar, Çilesiz, Yavuz Selim, Paşaköşkü, Özalper, Tecde, Merkez Beydağı, Şahnahan, Turgut Özal, İnönü, Ataköy, Yamaç, Karakavak mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Polatdere, Polat, Altıntop, Günedoğru, Kadılı, Topraktepe, Savaklı, Karaterzi, Söğüt, Çığlık, Esentepe, Elmalı, Hudut, Küçüklü, Beğre, Kapıdere, Şatıroba, Gürobası, Fındık, Çavuşlu, Dedeyazı, Yuvalı, Çömlekoba, Kelhalil, Yolkoru, Gövdeli, Doğu, Bıçakçı, Örencik mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Polatdere, Polat, Altıntop, Günedoğru, Kadılı, Topraktepe, Savaklı, Karaterzi, Söğüt, Çığlık, Esentepe, Elmalı, Hudut, Küçüklü, Beğre, Kapıdere, Şatıroba, Gürobası, Fındık, Çavuşlu, Dedeyazı, Yuvalı, Çömlekoba, Kelhalil, Yolkoru, Gövdeli, Doğu, Bıçakçı, Örencik, Ağılyazı, Kavak mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallerine,

2 Haziran Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Şotik Mahallesi’ne,

2 Haziran Perşembe günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,

2 Haziran Perşembe günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar mahallelerine,

2 Haziran Perşembe günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’ne,

2 Haziran Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yakınca Mahallesi’ne elektrik verilemeyecek.”