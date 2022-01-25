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Anasayfa / Asayiş / Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
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Adıyaman’da, evlerinin önünü temizlediği esnada elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2425 Sokak içerisindeki evinin önünde kar temizliği yapan Osman Koç, doğalgaz tesisat borusuna dokunduğu esnada elektrik akımına kapıldı. Biranda yere yığılan Osman Koç’un yardımına yakınları koştu. Durum üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ise kardan dolayı temizlenmeyen sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağlık ekiplerince kendisine ulaşılan Osman Koç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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