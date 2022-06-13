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Elazığlı Yusuf, Samsunspor’da

Elazığlı Yusuf, Samsunspor’da
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Elazığlı Yusuf, Samsunspor’da

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’un genç yıldızı Yusuf Ensar Poyrazlı, yeni sezonda Teknik Direktör Bayram Bektaş önderliğinde mücadele edecek olan Samsunspor’a transfer oldu.

Elazığspor’un başarılı futbolcusu Yusuf Ensar Poyrazlı’nın yeni takımı belli oldu. Gösterdiği performansla Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin transfer listelerinde bulunan Yusuf, kararını Samsunspor’dan yana kullandı. Geride kalan sezonda 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maça çıkan Yusuf Ensar, 2 bin 12 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 2 asistle oynadı. Yusuf Ensar için Samsunspor Kulübü, Elazığspor’a 400 bin TL ödeme yaparken, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Yapılan anlaşmaya göre Elazığlı futbolcu, ilerleyen süreçte yurt dışına transfer olması durumunda satın alan takım yetiştirme bedelinin tamamını Elazığspor’a ödeyecek. (iha)

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