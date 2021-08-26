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Elazığ’ın Stadı Yükseliyor!

Elazığ’da 2018 yılında yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan 20 bin 23 kişi kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

elazığ’ın stadı yükseliyor!
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Şehir Stadyumu’nun devam eden işleri hakkında açıklama yaptı. Şehrin en büyük spor yatırımlarından olan Elazığ Yeni Şehir Stadyumu’nun inşaatının kapalı spor salonu, içerisinde okçuluk, halter, güreş, tekvando, boks, bilardo salonları, kafeteryaları, sosyal donatıları ve idari binadan oluşan büyük bir kompleks olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Prekast dış cephe kaplama, spor salonu ve stadyum içerisindeki alçıpan, seramik, cam kaplama işleri ile doğalgaz, elektrik ve mekanik işleri büyük bir hızla devam etmektedir. Stadyumumuzun çatı kaplama kısmı devam etmektedir. Özellikle kapalı tribün üzerindeki çatı kaplama işi hızla devam ediyor. Yaklaşık bir ay içerisinde tüm stadyumun çatısının kapanmasını planlıyoruz. Ekim ayı gibi drenaj, stadyumun çim zemini, stadyum ve spor salonunun koltuk montajlarına başlanacaktır. Hedefimiz büyük bir aksilik olmazsa yıl sonunda bitirmiş olmak” denildi. (İHA)

elazığ’ın stadı yükseliyor!

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