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Anasayfa / Asayiş / Elazığ’daki yangın söndürüldü

Elazığ’daki yangın söndürüldü

elazığ’daki yangın söndürüldü
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Elazığ’da 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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