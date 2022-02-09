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Elazığ’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

elazığ’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
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Elazığ’da bariyerleri parçalayarak şarampole uçan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 30. kilometresi Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ş. idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kazada, otomobil hurdaya dönerken Diyanet personeli Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yazar’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 52 yaşındaki MEB Şube Müdürü Hüseyin Ateş’in de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

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