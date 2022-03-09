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Elazığ’da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı

elazığ’da yılın ilk 2 ayındaki 352 trafik kazasında 4 kişi öldü, 173 kişi de yaralandı
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Elazığ’da yeni yılın ilk 2 ayında meydana gelen 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 173 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Elazığ’da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında meydana gelen toplamda 352 kazada 4 kişi hayatını kaybederken 173 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

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