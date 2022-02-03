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Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

elazığ’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 24,63 gram eroin maddesi bulunurken, araç içerisindeki İ.Ş. (55) ve F.N.Ş. (22) gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak şahısların ikametinde yapılan aramada ise 1 parça halinde 5,07 gram metanfetamin maddesi, 1 parça halinde 4,54 gram eroin maddesi, 20 adet suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.N.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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