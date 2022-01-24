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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.D. idaresindeki 23 EL 669 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 61 ET 059 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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