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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ’a doğru gelen 23 Y 0188 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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