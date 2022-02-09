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Anasayfa / Asayiş / Elazığ’da şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

elazığ’da şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
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Elazığ’da bariyerleri parçalayarak şarampole uçan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 30. kilometresi Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ş. idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kazada, otomobil hurdaya dönerken Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler geniş çaplı inceleme yaptı.

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