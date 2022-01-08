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Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 DS 032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çaptıktan sonra takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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