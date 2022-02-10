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Anasayfa / Asayiş / Elazığ’da kaçak içki operasyonu

Elazığ’da kaçak içki operasyonu

elazığ’da kaçak içki operasyonu
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Elazığ’da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 40 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki üretip satanlara yönelik denetimleri aralıksız sürülüyor. Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma, tespit edilen şüpheliyi takibe alarak evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 40 litre etil alkol geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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