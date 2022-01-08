DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

583840฿%-0.51562

İkindi Vakti a 15:06
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Elazığ’da jandarmadan kaçakçılara geçit yok

Elazığ’da jandarmadan kaçakçılara geçit yok

elazığ’da jandarmadan kaçakçılara geçit yok
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 375 kilo tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü, 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada çok sayıda kaçak malzeme getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin aracı ve iş yeri jandarma ekiplerince takibe alındı. Takip sonrası şüphelinin iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 375 kilo tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü, 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Eşi tarafından katledilen kadının komşuları korku dolu anları anlattı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.