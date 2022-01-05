elazığ’da jandarma, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Elazığ’da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin ise doğaya bırakılan yemden faydalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde, son günlerde aralıklarla etkili olan tipi ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor. Mehmetçik de yüksek rakıma sahip Arıcak ve Palu ilçelerindeki kırsal ve dağlık arazilerde belirlenen noktalara yabani hayvanların beslenebilmeleri için buğday, yonca ve saman bıraktı.

Jandarmanın çalışmasından sonra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin doğaya bırakılan yemden faydalandığı görüldü. Jandarmanın ayrıca tilki, kurt, domuz, tavşan ve keklik gibi kuşlar için kış boyunca doğaya yem bırakma çalışmaları devam edeceği kaydedildi.