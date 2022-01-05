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Elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Elazığ’da bir evden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir evden 1 adet LED TV, 1 adet CD çalar ve 1 adet uydu alıcısı çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hırsızlık yapan şüphelinin Ü.Ç. (24) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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