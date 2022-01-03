DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,5208%1.18

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

636540฿%0.61951

İmsak Vakti a 06:09
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Elazığ’da buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

Elazığ’da buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

elazığ’da buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Elazığ’da buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı buzlanma Elazığ genelinde etkili oldu. Buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya yolu, Güney Çevre Yolu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi ve Keban ilçe yolunda kazalar meydana geldi. Kazalarda, toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri ise olay yerlerinde inceleme yaptı. Merkeze bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı’nın rampa olan bir kısmı ise buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Alev topuna dönen gecekonduda can pazarı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.