elazığ’da akü hırsızları tutuklandı

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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde akü hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlıklarına yönelik polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çevrede yapılan kamera araştırmalarında olayları gerçekleştiren şüphelilerin, B.Y. ve M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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