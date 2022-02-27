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Elazığ’da 21 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

elazığ’da 21 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Elazığ’da 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsın yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın Kıraç köyüne geleceği öğrenildi. JASAT ekiplerince şahıs takibe alındı ve operasyon planlandı. Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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