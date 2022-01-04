DOLAR

13,1806$%-0.77

EURO

14,9752%-1.09

STERLİN

17,8325£%-0.88

GRAM ALTIN

889,85%5,25

ÇEYREK ALTIN

1.418,00%4,92

BİTCOİN

616751฿%-2.21119

Öğle Vakti a 12:35
Malatya PARÇALI BULUTLU -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Elazığ’da 21 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları yakarken yakalandı

Elazığ’da 21 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları yakarken yakalandı

elazığ’da 21 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları yakarken yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Elazığ’da 21 ayrı suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları kabloları boş binada yakarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda boş binalarda yapılan kontroller esnasında A.G. ve F.Ç.’nin boş bir binada kablo yaktıkları görüldü. Bunun üzerine binada yapılan aramada, 7 top paketi açılmamış ve 4 top paketi açılmış, plastik kısmı soyulmuş olmak üzere toplam 11 paket bakır kablo ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin 21 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilirken, çalınan kabloların sahiplerinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.