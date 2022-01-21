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Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması

elazığ valiliğinden deprem açıklaması
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Elazığ Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini ve tarama işlemlerinin sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

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