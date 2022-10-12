Elazığ Ticaret Borsası’ndan Malatya TSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Elazığ Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ETB Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya ve Elazığ Oda-Borsalarının sıkı bir iletişim halinde olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsalar bir seçim süreci içinde. Elazığ Ticaret Borsası da 1 Ekim’de seçime gitti. Mevcut Başkan olan Mehmet Ali Dumandağ ağabeyimiz üyelerin teveccühü ile yeniden başkan seçildi. Ben Mehmet Ali Başkanımızı tebrik ediyorum. Bizlerin de yeniden göreve seçilmemiz dolayısıyla gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinden dolayı da teşekküllerimi sunuyorum. Kendisi uzun yıllardır Borsa Başkanlığı yapıyor. Zaman zaman bizler de kendisinin tecrübelerinden faydalanıyoruz. Gerek Elazığ’a gerek bizlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini ve yönetimindeki arkadaşlarımızı Odamızda ağırlamaktan dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hoş gelmişler, safalar getirmişler” dedi.

Elazığ Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da şunları söyledi; “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2 Ekim’de yapılan seçimler sonrası Oğuzhan Başkanımız yeniden seçilerek üyelerinin güvenini aldı. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olması dolayısıyla ne zaman bir talebimiz olsa ilgilendi ve TOBB yönetimine taşıdı. Bu konuda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin ve yeni yönetimimin hayırlı olmasını diliyorum.”

Ziyarette; Malatya TSO Meclis Başkanı Hakan Er, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Basri İlhan, Mustafa Duyar, Osman Yıldırım, Mahmuthan Kasap, Meclis Divanı Üyesi Turgay Demirhan da yer aldı. (Bülten)