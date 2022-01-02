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Anasayfa / Asayiş / Elazığ stadyumunda yangın

Elazığ stadyumunda yangın

elazığ stadyumunda yangın
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Elazığ’da yapımı süren Atatürk Stadyumunda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken, çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sürsürü Mahallesi’nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu’nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

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