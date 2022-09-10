“Elâzığ, Malatya’da çok önemli bir iş yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “de Elazığ, Malatya’da çok önemli bir iş yaptık. 37 bağımsız bölümü 2 şehrimize 2 yıllık süreçte kazandırdık. Ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. ” dedi.

Eylül’de açıklayacakları proje çerçevesinde Aksaray’a da yeni sanayi sitesini kazandıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Hem bölgeye hem de şehrimize hizmet etmiş bir proje olacak olacaktır. Hamdolsun bugün ülkemizde, Türkiye’mizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var, iktidar var ve bu çerçevede bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bu çok önemli bir irade. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Gidin, bütün ülkeleri inceleyin. 20 yılda geleceksiniz, vatandaşınıza, asgari ücret alana, alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz. Bu sosyal konutların içinde; 25 bin tane sosyal donatı olacak, okullarını, camilerini, spor salonlarını, stadyumlarını yapacaksınız. Ve bir taraftan da o medeniyetinin tarih ettiği şehirleşmeye örneğini illerimizde uygulayacaksınız. Hamdolsun biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda birçok önemli projeye imza attık. Ve şehrimize, vatandaşımıza, aziz milletimize bu projeleri kazandırdık. Tabii bir tarafta da milletin namına pek bir hayırlı işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefet var. Ama biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah’ın izniyle bundan sonra da gitmeyecektir. Bir taraftan bu anlayış varken diğer tarafta da her afette milletin yardımına koşan bir irade var. Ve o irade işte bugün nasıl Aksaray’da ise milletin yanındaysa o günde afette, afet alanlarında vatandaşımızın, milletimizin acılarına ortak olmak ve o acıları dindirmek için sahada bir fiil çalışma üzere var. Ve hamdolsun bu çerçeve de Elazığ, Malatya’da çok önemli bir iş yaptık. 37 bağımsız bölümü 2 şehrimize 2 yıllık süreçte kazandırdık. Ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. Yine İzmir’imizde bugün 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Ve yine bu çerçeve de İzmir’de bir deprem yaşamıştık. Güzel İzmir’imize şehrin merkezinde Bayraklı’da tam 5 bin 500 konut kazandırdık. Ve yerinde yaptık. Şehre değer katacak, şehre kimlik katacak bir projeyi tamamladık. Seller oldu, yangınlar oldu yine biz Antalya’mızda, Muğla’mızdaydık. Yine bu ekip Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm ilçelere ulaştık. Hiçbir zaman milletimizi biz bu manada yalnız bırakmadık” ifadelerini kullandı.(İHA)