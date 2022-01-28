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Anasayfa / Asayiş / El frenini çekmeyi unutunca kontrolden çıkan kamyonet fırına daldı

El frenini çekmeyi unutunca kontrolden çıkan kamyonet fırına daldı

el frenini çekmeyi unutunca kontrolden çıkan kamyonet fırına daldı
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Küçükçekmece’de bir kişi bakkala girmek için el frenini çekmeyi unutarak kamyonetten aşağıya inince, yokuş aşağı kaymaya başlayan araç fırına daldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bakkala girmek için kamyoneti yol kenarında durdurup el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sürücünün inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya kaymaya başladı. Bir anda hızlanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarında fırına daldı.

Hesap yapıyordu, kamyonet dükkana dalınca neye uğradığını şaşırdı

Kazanın yaşandığı sırada fırında görevli kadın, tezgah arkasında hesap yaptığı sırada kamyonetin çarptığını görünce korkuyla ayağa kalkarak yürümeye başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra aracı kontrol ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Kamyonetin fırına daldığı anlar kamerada

Küçükçekmece’de yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin fırına daldığı ve işyeri çalışanının korkarak ayağa kalkıp yürümeye başladığı görülüyor.

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