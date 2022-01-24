DOLAR

13,5314$%0.4

EURO

15,3320%0.28

STERLİN

18,2627£%-0.04

GRAM ALTIN

799,48%0,76

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%1,30

BİTCOİN

492580฿%3.24657

İmsak Vakti a 06:07
Malatya KAPALI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’nin Dilova ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi. Araç ve kıraathane içerisinde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

Olay, Kocaeli’nin Dilova ilçesi Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir A.’nın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu 41 J 4341 plakalı özel halk otobüsü, bir süre sonra hareketlenerek cadde üzerindeki kıraathanenin duvarına çarptı. O esnada araç ve kıraathane içerisinde birinin olmaması bir facianın önüne geçti. Meydana gelen kazada otobüs ve kıraathanede maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Silahla girdi, altınları alıp kayıplara karıştı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.