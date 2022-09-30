EKSİKLER GİDERİLMELİ

Puansal anlamda iyi değiliz. Ancak oyunsal anlamda bir düzelme var gibi…

En azından yenilmemeyi öğrendik. Gol atabiliyoruz hatta ciddi pozisyonları önleyebiliyoruz güven veren bir kalecimiz var.

Gol atsak da forvette eksiklerimiz var. Mesela bir türlü orta sahayı oturtamadık sanki…

Ogün ve Taha 1. lig topçusu gibi oynamaya başladı. Doğukan, Yiğit’in biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

Kaptan Rahman Buğra’nın artık sahneye çıkıp ağırlığını koyması gerekiyor.

Jospin iyi bir oyuncu son dakikalarda oyuna girmesi Manisa kadrosuna alınmaması bazı sorunların olduğunu gösteriyor. Umarım en kısa sürede çözülür.

Takımın en istikrarlı oyuncuları Abdulsamed, Aly Malle, Donsah, Barış, Ogün, Taha, Gameli, Cengizhan gibi görünüyor. Umarım diğer oyuncularda bu ekibe dahil olur.

Bu takımın ligde kalabilmesi için desteğe ve birlik beraberliğe ihtiyaç var. Tabi ki bu da başarıya endeksli ben alınacak galibiyetler ile bunun sağlanacağını düşünüyorum.

Yani sahada oyuncu, masa başında yönetici tribünde seyirci ve medya ayağında bizler seferber olursak bu takım bu ligde kalıcı olur.

Arguvanspor’u tebrik ediyorum.

İlk üç hafta olumlu bir görüntü vermeyen Arguvan’ın cumartesi günü deplasmanda ligin başarılı ekibini yenmesi önemli bir başarı…

Bu doğrultuda takımı kutluyorum darısı diğer haftalara inşallah…