EKSİKLER ÇOK OLUNCA

Geniş kadro yapısına sahip olmayan Yeni Malatyaspor kart cezalısı oyuncular ile sakat sayısı artınca rakipleri karşısında gerçekten aciz durumlara düşüyor.

Transfer tahtası açılmadığı için sezon başında kadrosuna gerekli takviyeleri yapamayan sarı kırmızılılar özellikle son müsabakada görüldü ki tecrübeli ayaklara sahip Denizlispor karşısında oldukça zayıf kaldı.

Karşılaşma öncesinde üç puanın silinmesi ile morallerin bozuk olduğu sarı kırmızılı takımın kümede kalma yarışında direk rakibi konumunda olan Denizli’den puansız ayrılmasıyla işi hayli zora girdi.

Yönetim kurulunun acil şekilde yol haritasını belirleyip gelecek adına adımları atması lazım.

Transfer tahtası açılması zaten mümkün değil. Borçların bir an önce anlaşma yolu ile düşürülüp gelecek planlaması yapılmalı.

Kulübün büyük borç yükünden kurtulması gerekir. Görülen tablo gerçekten iç açıcı değil. Yönetim kurulunun geçmiş borçlar ile alakalı fazlada günahları yok.

Ancak devam edilecek ise kesin olarak radikal karaların alınmasında fayda olur kanaatindeyim.

Devre arası sakatlar iyi olursa kamp yapılırsa rakipleri kadar şansları var. Mevcut durumun çok iç açıcı olmadığını tüm camia biliyor.

Asıl sorun kulübün ekonomik olarak rahatlaması. Yoksa suni geçişler ve kısa metrajlı çözümler ile takımın kurtulması bir hayli zor.

Yönetim kurulu bir an önce siyasiler ve belediye başkanı ile çözüm yollarını aramalı.

Eğer işin içinden çıkamazlarsa anahtarı götürüp sayın valimize vermekten başka çözüm yok.

Benden hatırlatması.