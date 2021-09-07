EKSİĞİN YOK MU?

Transferin yarın son günü hala belirsizlik sürüyor. Acil olan ön libero ve sağ bek bari alınsa hadi ne diyelim, bir nebze devre arasına kadar idare edersin.

Ancak inadına ve kimseyi takmaz bir tavır ile dediğim dedik anlayışı ile amatör oyuncuları toplamaya devam ediyor sayın başkan.

İddia ediyorum ve görülen tablo onu gösteriyor ki transfer tahtası kapanırsa aldığı sıradan oyunular ile bir süre idare edecek.

Hala bu memleketin STK’ları ve siyasileri seslerini çıkartmaktan imtina ediyorlar. Kardeşim neymiş bu İzzet Erdoğan korkusu, yahu korkmayın has bel kader adamın yedi göbek uzaktan dadısının dadısı.

Sayın Cumhurbaşkanının ismini kullanarak buraya kendisini bir şekilde atsa da siz sonunu görün.

Bakalım neler olacak. Zaten adam ilk falsosunu yaptı. Neymiş oyuncular Malatya’ya gelmek istemiyormuş. Yahu kardeşim sen futbola pepe derken Carlos, Serginho ve Eder Brezilya Milli takımından Malatya’ya geldiler…

Gelelim Mustafa Akbaş bombasına. Bakalım daha ne bombalar patlayacak. UEFA dosyaları daha gelmedi.

Uzatmaya çalışıyorlar. Hikayeden savunma ile zaman kazanmaya devam ederken TFF dosyaları yavaş yavaş sonuçlanacak.

Yeni Malatyaspor125 milyon TL transfer kazancı ile ülkede ilk dört arasında derken ve bu paralar buhar oldu ve üstüne üstlük yüz milyon borç var sonumuz efsane Malatyaspor’da daha kötü durumlara düşeceğiz derken aslında ben bunların mesajını vermiştim.

Allah aşkına Dia konusunda ders almayan Adil Gevrek sadece üç veya dört müsabakada takım listesine ismi yazılan Mustafa Akbaş gibi oyuncuya 3 milyon TL para ödeyecek.

Yapılan ödemenin ne kadar olduğu muamma. Yahu siz sadece abidik gubidik işlere kafa yorarsınız. Bu kulübün bir kuruşunu vebali büyüktür.

Ağzınızdan burnunuzdan fitil fitil çıkacak. Sadece şuna yanıyorum da kendini dürüst sana bazı yazar geçinenler neden bunun hesabını sormazlar. Tabi deplasmana giderken masraflarını ödeyen insanları eleştirimi bu adamlar.

Tarih sizden bunun hesabını mutlaka soracaktır. Susan ve yazamayanlar en az bu kulübü borç batağına sürükleyenler kadar suçlular bu böyle biline.