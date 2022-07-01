Ekrem Kaya cinayetine 3 tutuklama daha!

Malatya’da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Malatya’da bir hafta önce Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak’ta meydana gelen olayda, başından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 780 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olaya karıştıkları belirlenen K.O., Ö.Ö., T.C.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete ilişkin daha önce 7 kişi tutuklanmıştı. (İHA)