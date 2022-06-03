Ekmekte zam kaçınılmaz!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yaptığı desteğin devam edeceği açıklandı. Yapılan desteğin fırıncı esnaflarının elini rahatlatmayacağına ve bu nedenle ekmek zammının kaçınılmaz olduğuna değinen Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Bir fırıncı esnafının işi unla bitmiyor. Unun 2 katı diğer girdi maliyetleri var. Maliyetlerin artması da doğal olarak zam şeklinde vatandaşa yansıyor. O nedenle yine zamma gideceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Ancak verilen bu desteğin esnaflara yetersiz kaldığını belirten Büyükelçi, ekmeğe bir zam daha yapılacağını söyledi.

Büyükelçi, artan maliyetler karşısında Malatya’da 30 pide fırınının kapandığını da sözlerine ekleyerek, esnafa kira, elektrik ve su desteğinin verilmesini talep etti.

“EKMEĞE ZAM YAPILMAZSA OLMAZ”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin verdiği destekle alakalı değerlendirmelerde bulunan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “TMO’nun destek vereceği bilgisi bize geldi de ne zaman verileceği, zam olup olmayacağı ya da eski fiyattan mı verecekler? Bu konuda belli bir şey yok. Ama TMO’nun un desteği vermesi bile fırıncıyı rahatlatmaz. Yine elektriğe, akaryakıta, doğal gaza zam geldi. O nedenle yine zamma gideceğiz. Ekmeğe zam yapılmazsa, olmaz. Bir fırıncı esnafının işi unla bitmiyor. Unun 2 katı diğer girdi maliyetleri var. Maliyetlerin artması da doğal olarak zam olarak vatandaşa yansıyor. Vatandaş artık zamma alıştı. Çünkü her şeye zam geliyor ve tepki vermiyorlar. Hatta bazen ‘ne zaman zam yapacaksanız’ diye soru soruyorlar. Zam olmadığı zaman vatandaş rahatsız oluyor, artık o duruma geldik” açıklamasını yaptı.

Fırıncı esnafının zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Büyükelçi, “Fırıncı esnafının durumu çok kötü hatta pide fırınlarımız kapanmaya başladı. Para kazansalardı dükkânını kapatırlar mıydı, mümkün değil. Yapılan zamlardan sonra Malatya’da 25-30’a yakın pide fırını kapattı” dedi.

“YEREL YETKİLİLERLE BİR ŞEY OLMUYOR”

Malatyalı yetkililerin sorunlarını çözüme kavuşturmadığını öne süren Büyükelçi şöyle konuştu:

“Yetkililerin şu anda bu durumu çözebileceğini zannetmiyorum. Ne yapabilirler ki? Ekmeğe zam yapacağız, zamma karşı çıkmasınlar yeter. Malatya için söylüyorum, yerel yetkililerle bir şey olmuyor. Ne unu ucuzlatabilirler ne de maliyetleri düşürebilirler. O yüzden bizim yapabileceğimiz tek şey zamdır. Vatandaşım bir ekmeği vardı, benim nazarımda o da ellerinden alındı.”

Son olarak esnafa destek talebinde bulunan Büyükelçi, “Esnaflara elektrik, su, kira desteği olsa iyi olur çünkü kimsenin ayakta duracak hali kalmadı. Özelliklede fırıncı esnafının durumu hiç iyi değil. Bizlere rayiç sorulmuyor. ‘Kaça aldın, kaça verdin?’ demiyorlar. Fırıncı ekmeği kaça mal ediyor? Bunun hesabını kimse sormuyor. Bu gidişle fırıncıların hepsi bu işi bırakmak zorunda kalacaklar” dedi.