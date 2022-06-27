Ekmek ve yemek fabrikasında sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Proje alanı yaklaşık 7 bin 500 metrekare, kapalı alanı ise yaklaşık 11 bin metrekare olan inşaat alanına sahip olan ekmek ve yemek fabrikası projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Aynı bina içerisinde yapılacak olan fabrikalardan yemek fabrikası bünyesinde; sıcak ve soğuk depolarile mutfaklar ve hazırlık odalarının yanı sıra bulaşık yıkama alanları, personel odaları, yemekhane ve diğer teknik birimler yer alacak.

Ekmek fabrikası bünyesinde ise, üretim holü, sterilizasyon alanı, un deposu, hamur hazırlama fermente odası, soğuk hava deposu, pasta çeşidi hazırlama, paketleme-sevkiyat, kazan-kasa yıkama üniteleri, laboratuvar ile teknik ve idari birimler yer alacak. Ayrıca, MEGSAŞ bünyesinde glutensiz ürün alanı da yer alacak.

İnşaatı devan eden Ekmek ve Yemek fabrikası hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Projelerimiz arasında yer alan Ekmek ve Yemek Fabrikasının inşaatını ziyaret ederek, burada teknik incelemelerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana sahip, Yemek ve Ekmek fabrikalarımızın bir arada olduğu inşaatımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Şu an kaba inşaatımızı bitirmiş durumundayız. Duvar ve sıva imalatlarımız bitmek üzere ve bir yandan da havalandırma, yangın ve sıhhi tesisatımız devam ediyor. İnşaat şu anda yüzde 60 seviyesine gelmiş olup çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayarak hizmete sunacağız. Burada özellikle ekmek ve yemek fabrikalarımızın mevcut kapasitelerini artırarak, gelişen teknoloji ile de uyumlu bir şekilde projemizi tamamlamış olacağız. Bize verdiği destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Bülten)